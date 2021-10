Chord Gitar dan Lirik Lagu Kukira Kau Rumah - Amigdala: Mulai dari F, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Beriku chord gitar dan lirik lagu Kukira Kau Rumah, yang dinyanyikan oleh Amigdala.

Kukira Kau Rumah dirilis pada 2020.

Lagu Kukira Kau Rumah tergabung dalam album bertajuk "Kukira Kau Rumah".

Genre dari lagu tersebut adalah alternative/indie.

Chord Gitar dan Lirik Kukira Kau Rumah - Amigdala: Mulai dari F, Kunci Mudah Dimainkan

Chord Gitar dan lirik Lagu Kukira Kau Rumah - Amigdala

[Intro]

F C

[Verse]

F

kau datang tatkala

C

sinar senjaku telah redup

F

dan pamit ketika

C

purnamaku penuh seutuhnya

F G C

kau yang singgah tapi tak sungguh

F G C

kau yang singgah tapi tak sungguh

F

ku kira kau rumah

C

nyatanya kau cuma aku sewa

F

dari tubuh seorang perempuan

C

yang memintamu untuk pulang..

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

[Instrumental]

F C



[Verse]

F

ku kira kau rumah

C C/G

nyatanya kau cuma aku sewa

F

dari tubuh seorang perempuan

C C/G

yang memintamu untuk pulang..

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

[Instrumental]

Am G/B C (x4)

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

