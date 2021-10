Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness: Pendewasaan Seseorang Lepas dari Toxic Relationship

Tangkapan layar trailer film Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness akan tayang di Bioskop Online pada 29 Oktober 2021.

Diproduksi Visinema Pictures, film drama romantis ini disutradarai oleh sutradara Ginanti Rona.

Film ini merupakan prekuel dari film Nanti kita Cerita tentang Hari Ini dan Story of Kale.

Cerita diangkat dari sudut pandang Dinda (Aurelie Moeremans) dari film Story of Kale: When Someone's in Love.

Kisah berawal saat Dinda meninggalkan Kale (Ardhito Pramono). Setelah menjalani hubungan yang toxic, Dinda bertemu dengan sosok pria dewasa, Pram (Abimana Aryasatya).

Pram, bagi Dinda mempunyai karakter yang berbeda dengan Kale. Kehadiran memberikan kenyamanan dan warna baru dalam hidup Dinda.

Nyatanya, ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh sutradara yaitu Ginanti Rona. Dimana, film ini mengangkat soal toxic relationship.

Selain itu film ini menggambarkan sosok Dinda yang memiliki karakter perempuan yang kompleks dan cenderung insecure. Film ini pun menceritakan pendewasaan sosok Dinda yang berusaha lepas dari hubungan yang toxic.

"Dinda karkater perempuan kompleks cenderung insecure, penasaran apa yang melanda keputusan Dinda sampai mengahiri hubungan dengan Kale," paparnya dalam konferensi pers Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness, Selasa (26/10/2021).