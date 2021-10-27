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Chord Gitar Lagu Tak Bisa Bersama - Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina: Haruskah Ku Terus Mencoba

Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tak Bisa Bersama" yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Tak Bisa Bersama - Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina: Haruskah Ku Terus Mencoba
YouTube
Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina - Chord gitar dan lirik lagu "Tak Bisa Bersama" yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tak Bisa Bersama" yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina.

Lagu ini telah dirilis pada Jumat, 4 September 2020.

Lirik lagu Tak Bisa Bersama ditulis oleh Laleilmanino dan Vidi Aldiano, yang menceritakan tentang kisah cinta beda keyakinan.

Hingga Rabu (27/10/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 8 juta kali di laman YouTube Vidi Aldiano.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Bisa Bersama - Vidi Aldiano feat. Prilly Latuconsina:

[Intro]
 
C# Fm F# G#
C# Fm F# G#
 
[Verse 1]
 
E     G#m
 Lama sudah
             A
Kau dan aku mencoba
     B
'tuk tentukan arah
E        G#m
 Terus menunggu
          A        B
Salah satu iman kita menyerah
 
C#    Fm           F# G#
Haruskah ku terus mencoba
   Fm        F#   G#        Fm      Bbm
Salahkah keadaan bila terlanjur mencinta
       Fm      Bbm
Meski kita tak sama
    F#       G#  G
Tak bisa bersama
 
[Verse 2]
 
C          Em         F
 Sampai kapan kita harus tahan
   G           C
Dalam kebingungan
        Em         F
Dengar kata disekitar kita
   G          Am
Terus mengatakan
                        Dm                G    E
Bahwa kita tak bisa bersama (tak bisa bersama)
 
 
[Refrain]
 
A               C#m D  E
Harus kah ku terus mencoba
C#m           D     E
Salahkah keadaan bila
    C#m       F#m
Terlanjur mencinta
   C#m        F#m
Meski kita tak sama
     D                 E
Tak bisa, tak bisa bersama
 
 
[Interlude]
 
A C#m D E
C#m D E
 
 
[Verse]
 
       G        F#m       Em       F#m
Jalan iman tak sama Kita jelas berbeda
     G          F#m      B          C#
Meski Saling cinta (Meski Saling cinta)
 
 
[Refrain]
 
F#    Bbm        B     C#
Haruskah ku terus mencoba
Bbm           B    C#
Salahkah keadaan bila
    Bbm       D#m
Terlanjur mencinta
    Bbm        D#m
Meski kita tak sama
       B     C#
Tak bisa, bersama

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(Tribunnews.com)

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Penulis: Lanny Latifah
Sumber: TribunSolo.com
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