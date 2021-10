Chord Gitar Lagu Tak Bisa Bersama - Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina: Haruskah Ku Terus Mencoba

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tak Bisa Bersama" yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina.

Lagu ini telah dirilis pada Jumat, 4 September 2020.

Lirik lagu Tak Bisa Bersama ditulis oleh Laleilmanino dan Vidi Aldiano, yang menceritakan tentang kisah cinta beda keyakinan.

Hingga Rabu (27/10/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 8 juta kali di laman YouTube Vidi Aldiano.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Bisa Bersama - Vidi Aldiano feat. Prilly Latuconsina:

[Intro] C# Fm F# G# C# Fm F# G# [Verse 1] E G#m Lama sudah A Kau dan aku mencoba B 'tuk tentukan arah E G#m Terus menunggu A B Salah satu iman kita menyerah C# Fm F# G# Haruskah ku terus mencoba Fm F# G# Fm Bbm Salahkah keadaan bila terlanjur mencinta Fm Bbm Meski kita tak sama F# G# G Tak bisa bersama [Verse 2] C Em F Sampai kapan kita harus tahan G C Dalam kebingungan Em F Dengar kata disekitar kita G Am Terus mengatakan Dm G E Bahwa kita tak bisa bersama (tak bisa bersama) [Refrain] A C#m D E Harus kah ku terus mencoba C#m D E Salahkah keadaan bila C#m F#m Terlanjur mencinta C#m F#m Meski kita tak sama D E Tak bisa, tak bisa bersama [Interlude] A C#m D E C#m D E [Verse] G F#m Em F#m Jalan iman tak sama Kita jelas berbeda G F#m B C# Meski Saling cinta (Meski Saling cinta) [Refrain] F# Bbm B C# Haruskah ku terus mencoba Bbm B C# Salahkah keadaan bila Bbm D#m Terlanjur mencinta Bbm D#m Meski kita tak sama B C# Tak bisa, bersama





(Tribunnews.com)

