Story of Dinda Tayang Mulai 29 Oktober 2021, Upaya Aurelie Moeremans Lepas dari Toxic Relationship

Secara garis besar, Story of Dinda: Second Chance of Happiness mengisahkan tentang sepasang manusia yang berusaha lepas dari toxic relationship.

TRIBUNNEWS.COM - Awal tahun lalu, Bioskop Online sukses menyuguhkan film bertajuk Story of Kale: When Someone’s in Love.

Kali ini, Bioskop Online kembali menyajikan spin off film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) yang kedua.

Film tersebut berjudul Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

Dalam film Story of Dinda: Second Chance of Happiness, penonton diajak untuk melihat sudut pandang kekasih Kale itu.

Sosok Dinda diperankan oleh Aurelie Moeremans, sedangkan Kale dimainkan oleh Ardhito Pramono.

Mengutip dari rilis resmi yang diterima Tribunnews, dua tahun menjalin hubungan dengan Kale, Dinda baru merasa ada yang salah.

Kebahagian selalu datang di kesempatan pertama, ngkapan itu selalu membayangi Dinda.

Hingga akhirnya, kesempatan membawa Dinda bertemu dengan Pram, yang diperankan oleh Abimana Aryasatya.

Pram adalah sosok pria beristri yang amat dewasa.