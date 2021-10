Jadwal Acara TV Kamis, 28 Oktober 2021: Si Doel Anak Sekolahan di RCTI, The Negotiator di TRANS TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal acara TV yang tayang di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, dan NET TV dan Indosiar untuk Kamis (28/10/2021).

Saksikan tayangan Si Doel Anak Sekolahan dan Preman Pensiun di RCTI.

Sementara di SCTV ada sinetron Suci Dalam Cinta dan Buku Harian Seorang Istri.

Film-film box office di TRANS TV bisa disaksikan mulai pukul 21.30 WIB, ada dari The Negotiator dan dilanjutkan Welcome To The Punch.

Lalu Trans 7 akan menyajikan acara Opera Van Java pukul 20.15 WIB, dilanjutkan dengan Lapor Pak! pukul 21.30 WIB.

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

RCTI

05:30 - 06:15 WIB Sergap

06:15 - 07:00 WIB Go Spot

07:00 - 08:45 WIB Angkotku Berhenti Di Kamu