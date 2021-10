Korea Indonesia Film Festival 2021 Resmi Dibuka, Berikut Daftar Film dan Harga Tiketnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korea Indonesia Film Festival (KIFF) resmi dibuka, dari 27 sampai 31 Oktober 2021.

KIFF tahun ini mengusung tema ‘Adapting and Moving Forward Together’, di mana acara akan berlangsung secara online dan offline melalui bioskop menyesuaikan dengan keadaan kondisi pandemi Covid-19 saat kini.

Pemutaran offline film dari berbagai genre, termasuk film Indonesia akan di tayangkan di CGV Jakarta (CGV Grand Indonesia), Bandung (CGV Paris Van Java).

Sedangkan untuk pemutaran secara online, masyarakat juga dapat menyaksikan melalui platform Vidio.com.

Adapun rangkaian lineup film Korea Indonesia Film Festival 2021 yang akan ditampilkan di Bioskop CGV yaitu:

- Pawn (2020)

- Samjin Company English Class (2020)

- The Box (2021)

- Escape From Mogadishu (2021)

- Hostage: Missing Celebrity (2021)

- Seobok (2021)

- Sinkhole (2021)

- Recalled (2021)

- Mekkah I’m Coming (2020)

- Asih 2 (2020)

Selanjutnya untuk rangkaian lineup film Korea Indonesia Film Festival 2021 yang akan di tampilkan secara online di platform Vidio.com yakni:

- Pawn (2020)

- Salut D’amour (2015)

- The Wailing (2016)

- Battle of Jangsari (2019)

- The Box (2021)

- Veteran (2015)

- Double Patty (2021)

- An Old Lady (2019)

Sebagai informasi, harga tiket yang dibanderol untuk menonton langsung di bioskop hanya Rp15.000 per orang.

Sedangkan jika menonton di Vidio.com tidak akan dikenakan tarif (gratis).