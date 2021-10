Laleilmanino Terpilih Sebagai JOOX Artist of the Month November 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform streaming musik JOOX mengumumkan JOOX Artist of the Month untuk November 2021, yaitu Laleilmanino.

JOOX Artist of the Month merupakan komitmen JOOX dalam mengapresiasi musisi atas kontribusi mereka pada industri musik.

"Artis of the month ini merupakan program bulanan JOOX untuk menghargai kontribusi musisi lokal selama sebulan, dan akan terus berlanjut," kata Head of Marketing JOOX Indonesia, Yuanita Agata di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Untuk diketahui, Laleilmanino adalah trio produser rekaman dengan anggota yaitu vokalis grup musik RAN, Anindyo Baskoro (Nino), gitaris dan kibordis Maliq & D'Essentials, Arya Aditya Ramadhya (Lale) dan Ilman Ibrahim (Ilman).

Setelah 7 tahun berkiprah di industri musik Indonesia, penghargaan demi penghargaan selalu berhasil diraih oleh Laleilmanino.

Trio produser dan pencipta lagu ini merupakan sosok di balik deretan lagu hits Indonesia yang memuncaki tangga lagu.

Keberhasilan ini juga ditandai dengan milestone mereka yang telah mencapai 100 lagu sebagai produser sekaligus pencipta lagu.

Selain itu Laleilmanino baru saja membuat kolaborasi spesial bertajuk SVARA, dengan JOOX.

Dalam waktu dekat ini, mereka juga akan melakukan gathering virtual sekaligus listening party lagu JOOX Original SVARA di JOOX ROOMS pada tanggal 9, 12, 19, dan 26 November.

Serta kompetisi menyanyi Quick Sing lagu Laleilmanino dan konser musik Laleilmanino di JOOX Live pada akhir November 2021.