Sheila Majid Sedih Oddie Agam Meninggal, Sosok yang Berjasa Haruman Namanya di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar meninggalnya musisi senior Oddie Agam telah sampai ke negara tetangga, Malaysia.

Kabar tersebut langsung diketahui oleh diva Negeri Jiran, Sheila Majid.

Sheila Majid ikut menyampaikan kesedihannya lewat Instagram dengan mengunggah foto keduanya atas meninggalnya Oddie Agam pada Rabu (27/10/2021) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur.

“Kami amat berdukacita dengan khabar Ini. Saya sudah lama mengenali arwah. Sebelum menjadi penyanyi lagi,” tulis pelantun Cinta Jangan Kau Pergi dikutip dari laman Instagram pribadi miliknya, Kamis (28/10/2021).

Sheila Majid mengakui tanpa adanya Oddie Agam namanya tak akan dikenal pecinta musik di Indonesia.

Hal itulah yang menjadi kesedihannya selain Oddie Agam telah dianggap keluarga baginya.

“Dialah pencipta lagu Indonesia yang pertama yang telah mengharumkan nama saya ke Indonesia dengan lagu-lagu seperti Antara Anyer dan Jakarta, Aku Cinta Padamu,Tua sebelum waktu, Begitulah Cinta dan beberapa lagu lagi,” tutur Sheila Majid.

“Malah sebelum mengenali dia sebagai composer dia juga adalah rakan keluarga kami. I feel very sad, like a part of my musical career is also gone!” imbuhnya.

Meskipun Oddie secara fisik sudah tiada, namun menurut Sheila karya-karya indahnya akan terus melekat dalam hatinya.