Chord Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A dari Kunci G, Viral di TikTok: Apa Kabar Wong Sing Tau Tak Sayang

Lagu Apa Kabar Mantan yang dinyanyikan NDX A.K.A ini sedang viral di TikTok dengan lirik lagu "Apa kabar wong sing tau tak sayang".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A

[Intro]

G C D G

Em Am C D

[Reff]

G C

Apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

Apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

Susah seneng janjine bebarengan..

C D

Ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

Atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

Masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

Masalalu ra perlu tak baleni..

C D

Teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

La..li..

G C

Hey apa kabar mantanku sing tau neng atiku

D G

Kelingan ra karo aku sing tau ngisi atimu

Em Am

Mbien bubare mergo koe ono sing liyane

C

Waton minggat ninggal lungo

D

Aku sing ono neng kene

G C

Tangise ati iki mergo koe sing njalari

D G

Bahagiaku hancur ketika tresno iki di bagi

Em

Cerita cinta sing tak bangun

Am

Nganti tibo tangi

C D

Terimakasih luka ini sekian ku pamit pergi

[Reff]

G C

Apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

Apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

Susah seneng janjine bebarengan..

C D

Ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

Atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

Masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

Masalalu ra perlu tak baleni..

C D

Teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

La..li..