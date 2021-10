Chord Gitar Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari, Beserta Lirik Lagunya Berikut Ini

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Runtuh dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Feby Putri dan Fiersa Besari.

Lagu Runtuh dirilis oleh Feby Putri dan Fiersa Besari pada pada tanggal 1 Oktober 2021.

Lagu Runtuh menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang tidak baik-baik saja namun mencoba untuk bahagia.

Lagu Runtuh sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pesan Terakhir - Lyodra, Kunci Mudah Dimainkan dari C

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari:

(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri

C Am

ketika kau lelah.. berhentilah dulu

G F

beri ruang.. beri.. waktu..

G Am F

mereka bilang syukurilah saja..

G Am F

padahal rela tak semudah kata..

Baca juga: Chord Monolog - Pamungkas, Alasan Masih Bersama Bukan karena Terlanjur Lama

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

sebelum kembali membohongi diri

F

haha haaa.. haha haaa..

C F

haha haa aa..

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Sisa Rasa - Mahalini: Mengapa Masih Ada Sisa Rasa di Dada

(Int.)

Em F Am G

F G..



(Reff)

C F C

kita hanyalah manusia yang terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

ku tak ingin lagi membohongi diri..

F Fm (C)

ku ingin belajar menerima diri

Baca juga: Chord Gitar Separuh Nafas - Dewa 19: Kau Hancurkan Diriku, Bila Kau Tinggalkan Aku

Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu