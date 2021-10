Chord Demi Cinta - Kerispatih: Jujur Aku Tak Kuasa, saat Terakhirku Genggam Tanganmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Demi Cinta dari Kerispatih.

Chord gitar Demi Cinta - Kerispatih

[Intro] C

C G

maaf kutelah menyakitimu

Am F

ku telah kecewakanmu

C G

bahkan kusia-sia kan hidupku

Am F

dan kubawa kau sperti diriku

Dm G

walau hati ini trus menangis

C F

menahan kesakitan ini

Dm G C

tapi kulakukan semua demi cinta

C G

akhirnya juga harus kurelakan

Am F

kehilangan cinta sejatiku

C G

segalanya tlah kuberikan

Am F

juga semua kekuranganku

Dm G

jika memang ini yang terbaik

C F

untuk diriku dan dirinya

Dm G C

kan kuterima semua demi cinta

[Reff]

F G Am

jujur aku tak kuasa

Dm G C

saat terakhirku genggam tanganmu

F G Am

namun yang pasti terjadi

Dm G

kita mungkin tak bersama lagi

F G Am

bila nanti esok hari

Dm G C

kutemukan dirimu bahagia

F G Am

ijinkan aku titipkan

Dm G

rasa cinta kita selamanya

[Musik] F Fm C Am Dm G

[Kembali ke Reff]

