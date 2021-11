Kabar Kim Seon Ho Usai Diterpa Skandal: Reputasi Membaik, Dipastikan Tetap Gabung Film Sad Tropics

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Kim Seon Ho belum terlihat di hadapan publik setelah diterpa skandal yang berawal dari tudingan mantan kekasihnya, Choi Young Ah.

Meski Dispatch telah membongkar fakta di balik tuduhan Choi Young Ah, Kim Seon Ho hingga saat ini belum memberikan pernyataan atau muncul di layar kaca.

Kendati demikian, tampaknya karier Kim Seon Ho tak akan berakhir sampai di sini.

Dikutip dari Soompi, Kim Seon Ho dipastikan tetap bergabung dalam film Sad Tropics.

"Setelah banyak pertimbangan, produser 'Sad Tropics' telah memutuskan untuk syuting tahun ini bersama aktor Kim Seon Ho," ujar perusahaan yang memproduksi Sad Tropcis, NEW, Senin (1/11/2021).

Hal ini menegaskan Kim Seon Ho akan memulai debut layar lebarnya lewat film tersebut.

Sad Tropics adalah film yang mengisahkan tentang seorang pria yang memiliki ayah Korea dan ibu Filipina.

Ia bermimpi menjadi seorang petinju dan datang ke Korea untuk menemukan sang ayah yang sudah meninggalkannya.

Film ini akan disutradarai oleh PD Park Hoon Jung, yang memproduksi film-film terkenal seperti New World, V.I.P, dan The Witch: Part 1 The Subversion.

Aktris Go Ara diketahui sedang dalam diskusi untuk berpartisipasi dalam Sad Tropics.