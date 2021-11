Belajar dari Pengalaman, Melanie Subono Imbau Semua Perempuan Rutin Cek Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melani Subono berpesan kepada seluruh perempuan di Indonesia usai dirinya menjalani operasi pengangkatan rahim.

Ia tak ingin kejadian tersebut juga terjadi kepada perempuan di luar sana sama seperti dirinya.

Sebab Melani telah merasakan sakit saat dirinya masih di Sekolah Menengah Atas (SMA), yang membuatnya harus mengidap beberapa penyakit seperti tumor, kista hingga miom.

"Pertama gua enggak mati, salah satu alasan yang gue pengin ngomong adalah masih lama lo liat gue," kata Melanie Subono sata ditemui dikediamannya dikawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2021).

Wanita kelahiran Jerman ini mengimbau untuk para perempuan Indonesia untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sebab menurutnya, ketika penyakit ditemukan sejak dini akan lebih mudah untuk mendapatkan penanganan.

"Ngecek periksa diri itu adalah kewajiban sih dan engga usah takut, orang kita kalau ngecek penyakit 'ah gua takut ketauan penyakit gw justru baguskan kalau semua ketauan diawal," ungkap Melanie.

Kejadian tersebut diakui karena kelalaiannya selama dua tahun semenjak pandemi covid-19 dirinya sudah tak lagi memeriksa kesehatan tubuhnya.

Terlebih ia memiliki riwayat penyakit yang dapat membahayakan dirinya.

"Gue on track banget semuanya sampai gua 2 tahun enggak meriksa karena covid 19," ungkap Melanie.

"Terjadilah ini jadi you know what periksa deh, even BPJS mengcover itu kok. Periksa periksa apalagi kalau wanita, lo udah dewasa seksualnya tinggi, periksa," tegas Melani.

Hal tersebut juga menjadi kewajiban bagi setiap insan manusia untuk rutin menjaga kesehatan.

"Itu bagian kewajiban lo menjaga, mencintai diri lo kok," tutup Melanie.