Chord Gitar dan Lirik Lagu Melawan Hati - Fiersa Besari feat Prinsa Mandagie, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Melawan Hati, yang dipopulerkan oleh Fiersa Besari feat Prinsa Mandagie.

Melawan Hati dirilis pada 2020.

Lagu Melawan Hati tergabung dalam album bertajuk "20:20".

Genre dari lagu tersebut adalah alternative/indie.

Chord Gitar dan Lirik Melawan Hati - Fiersa Besari feat Prinsa Mandagie

Chord Gitar dan Lirik Lagu Melawan Hati - Fiersa Besari feat Prinsa Mandagie:

Intro

C C

C Am G F

jam dua pagi dan aku masih terjaga

C Am G F

ingin menghubungimu tapi tidak tahu

G Am

harus berkata apa

F C

sial kau racuni fikiran

G Am G D

kita dipisahkan keadaan

C Am G F

ku menampar diri sendiri agar cepat

C Am G F

kembali ke bumi dan melupakan semua

G Am

kesendirian ini

F C

menyiksa diriku perlahan

G Am G D

kita di pisahkan kenyataan

Chorus

Am F G

tak seharusnya aku kehilanganmu

Am F G

tak seharusnya aku merindu

Am F G

biarkan aku pergi melawan hati

Em F Dm

terpuruk telah hancur

F G Am F G D

tanpamu huu uu huuu huu uu

F G Am F G D

huuu huu uu huuu huu uu

F G

mengapa bayangmu terus ada

Am Em

setiap ku memejamkan mata

F Em

semua kenanganmu membuat diriku

Dm A#

tak bisa berpikir jernih

G F G

tolong keluar dari kepala

Am Em

aku tak mau menjadi khilaf

F

berpisah kita sakit

F

namun bersama

F G Am G F

kita lebih terluka huu

Chorus

Am F G

tak seharusnya aku kehilanganmu

Am F G

tak seharusnya aku merindu

Am F G

biarkan aku pergi melawan hati

Em F Dm C

terpuruk dan hancur tanpamu

C

tanpamu tanpamu

