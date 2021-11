Tertunda Setahun, Sally Adelia Gelar Resepsi Pernikahan dengan Konsep Roman Empire Wedding

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter Sally Adelia akhirnya menggelar resepsi pernikahannya dengan Bayu Murti Hartono, Minggu (31/10/2021) lalu.

Acara ini sempat tertunda selama setahun karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Sally dan Bayu telah melangsungkan akad nikah pada 1 November 2020 di sebuah hotel di Puncak, Bogor. Sementara untuk resepsinya kemarin digelar di Kempinski Hotel Jakarta Pusat.

Dalam resepsi pernikahannya Sally dan Bay tema Roman Empire Wedding dipilih keduanya. Hal itu merupakan dream wedding dari Sally selama ini.

"This is wha i dream about," kata Sally Adelia dikutip Tribunnews.com dari akun Instagramnya @sallyadelia, Selasa (2/11/2021).

Dalam unggahan Sally terlihat nuansa bunga peony, mawar, dan lili pada dekorasi ballroom, kueh serta handbouqet terlihat begitu cantik.

Dalam resepsi Sally dan Bayu konsep garden party dengan pohon-pohon yang rindang serta rerumputan hijau juga memberi kesan suasana taman yang indah yang memberi suasana kehangatan.

Sally pun mengaku bersyukur karena selama setahun ini dirinya merasa bahagia menikah dengan Bayu.

"365 days and you complete my heart," ungkap Sally.

Bayu Murti Hartono dan Sally Adelia Soraya. (Instagram/sallyadelia)

Sally terlihat menggunakan gaun pernikahan mewah karya dari designer internasional Indonesia, Monica Ivena.

Gaun Sally yang berwarna Ivory itu memiliki ribuan permata kristal yang betaburan di atasnya. Hal itu membuatnya terlihat begitu anggun dan menawan, bahkan panjang gaun ini di kabarkan lebih dari 400 cm.