Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu Sahabat - Iksan Skuter: Menunggu Pagi Datang Bicara Kehidupan

TRIBUNNEWS.COM - Iksan Skuter, satu di antara musisi yang lagunya mengandung makna satire dan menyuarakan ketidakadilan di Indonesia.

Menggunakan iringan gitar akustik dan harmonika, Iksan Skuter menyuguhkan lirik lagunya untuk menyindir para penyelenggara negara.

Pria kelahiran Blora, 30 Agustus 1981 ini memiliki nama asli Mohammad Iksan.

Lagu Rindu Sahabat adalah satu di antara lagu andalannya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rindu Sahabat:

Intro : G C G C G C D..D7

.

G C D Em

dimanakah..engkau berada

Bm C D

sahabat lama yang kutunggu..

G C D Em

telah lama tak ada kabar

Bm C D

darimu sahabat lama ku..

.

Int. G C D Em Bm C D...

Ha..aaa lalala hemm ho o..

.

G C D Em

aku rindu saat-saat kita

Bm C D

lewati panjangnya malam..

G C D Em

menghisap rokok nikmati kopi

Bm C D

bicara tentang cinta dan mati...

.

*)

Bm C

aku rindu semuanya..

Bm C

aku rindu semuanya..

D -D7

sahabatku..

.

Reff:

G Em

aku harap kau datang

Am D

menemani disini

Bm Em Am D

kan ku buatkan secangkir..kopi

.

G Em

menunggu pagi datang

Am D

bicara kehidupan

Bm Em Am D

bicara tentang semua...nya..

.

G C D Em

datanglah datang sahabat lama

Bm C D

mencaci rusaknya dunia..

G C D Em

aku yakin harapan untuk kau kembali

Bm C D

kau dengar lewat angin malam ini..

.

*)

Bm C

aku rindu semuanya..

Bm C

aku rindu semuanya..

D -D7

sahabatku..

.

Reff:

G Em

aku harap kau datang

Am D

menemani disini

Bm Em

kan ku buatkan

Am D

secangkir..kopi

.

G Em

menunggu pagi datang

Am D

bicara kehidupan

Bm Em Am D E

bicara tentang semua...nya..aa..

.

[overtune]

A F#m Bm E

haa..a lalala..la

C#m F#m Bm E

datanglah..aaa nanana aaa..

C#m F#m Bm E

uu..huuhuu huu..uu

.

A F#m

menunggu pagi datang

Bm E

bicara kehidupan

C#m F#m Bm E

bicara tentang semua...nya..

.

Outro : A D A D A D A D -E A..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf - Jikustik: Buatmu Menangis, Buatmu Bersedih

Baca juga: Chord Gitar Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals, Kunci dari Am Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanya Hati - Pasto: Kini Biarlah Waktu yang Jawab Semua

(Tribunnews.com/Mohay)