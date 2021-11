Hari Ini, Film The Last Night in Soho Tayang di Bioskop, Simak Sinopsisnya

Poster Film The Last Night in Soho

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini film bergenre thriller psikologi, The Last Night in Soho tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia, Rabu (3/11/2021).

The Last Night in Soho ini mengisahkan kejadian aneh yang dialami Eloise (Thomasin McKenzie), seorang pelajar yang menggemari dunia fashion saat dirinya berada di Soho, London, Inggris.

Suatu ketika saat malam hari Eloise yang mengagumi dunia fashion bermimpi yang mana dalam mimpinya itu ia melakukan perjalanan waktu ke era 1960-an.

Di era itu ia secara tidak sadar dirinya menjadi seorang penyanyi yang berbakat dan cantik bernama Sandie (Anya Taylor Joy).

Namun Eloise mulai terasa janggal ketika dirinya menjadi Sandie, dan memulai sebuah hubungan romantis dengan pria bernama Jack (Matt Smith).

Meskipun semuanya nampak janggal bagi Eloise, dia tetap memutuskan untuk menikmati gemilangnya kehidupan di era 1960-an.

Hal itu terus terulang setiap malamnya saat ia bermimpi. Dan pada akhirnya, Eloise tersadar bahwa kehidupan Sandie ternyata tidak seglamor yang dilihat.

Masa lalu dan masa kini pun mulai berantakan dengan konsekuensi yang mengerikan.

Hal ini bermula ketika berbagai kejadian mengerikan mulai menghantui dirinya.

Tidak hanya sampai disitu, hidupnya pun mulai terancam ketika ada sosok misterius yang ternyata ingin menghabisi nyawanya. Ia pun mulai ketakutan untuk tidur.

Film Last Night in Soho dibintangi Thomasin McKenzie, Anya Taylor Joy, dan Matt Smith sebagai tokoh utamanya dan di disutradarai oleh Edgar Wright.

Sebelumnya, The Last Night in Soho telah melakukan penayangan world premiere di 78th Venice International Film Festival pada 4 September 2021. Film ini juga mendapat tanggapan positif dari para kritikus.

Bagi pecinta horror atau thriller, The Last Night in Soho sangat cocok menjadi film yang wajib ditonton untuk menemani momen halloween.