Irwan Mussry Bahas Rencana Pernikahan Al Ghazali & Alyssa Daguise, Tissa Biani: Aku Jadi Bridesmaid

TRIBUNNEWS.COM - Pengusaha sekaligus suami Maia Estianty, Irwan Mussry turut menaruh perhatian terhadap rencana pernikahan anak sambungnya, Al Ghazali dengan Alyssa Daguise.

Al Ghazali sepertinya memang sudah mantap untuk meminang sang kekasih.

Melihat Al dan Alyssa, Irwan pun memuji keserasian mereka yang sudah berhasil mempertahankan hubungan selama bertahun-tahun.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Senin (1/11/2021).

"Are they great? Look at them both," ujar Irwan Mussry.

Soal rencana pernikahan Al Ghazali, Irwan rupanya sudah berencana menggelar pesta bagi pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise kelak.

Kata Irwan Mussry, dua sejoli itu akan merayakan pesta pernikahan di Prancis.

Irwan Mussry ikut membicarakan rencana pernikahan Al Ghazali dengan Alyssa Daguise. (instagram.com/alyssadaguise)

"Guys, we have to prepare celebration in Paris for Alyssa and Al," terang Irwan.

Oleh karenanya, Alyssa meminta doa agar semuanya dilancarkan.

"Doain doain," ucap Alyssa Daguise.