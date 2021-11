DAFTAR Lengkap Nominasi MAMA 2021, BTS Masuk 4 Kategori, Termasuk Best Collaboration

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 bakal kembali digelar.

MAMA 2021 diagendakan pada 11 Desember 2021 mendatang

Melansir Soompi, ada sedikit perubahan terkait penentuan pemenang penghargaan tahun ini.

Tahun ini, voting penggemar tidak masuk kriteria penentuan penghargaan untuk kategori Artist of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.

Baca juga: CJ ENM Ungkap Wanna One Kemungkinan Akan Reuni di MAMA 2021

Baca juga: Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020: BTS, TREASURE, IU hingga Hwasa MAMAMOO.

Namun, penghargaan Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fans' Choice Top 10 akan ditentukan sepenuhnya melalui voting penggemar, tanpa kriteria lain.

Total ada 15 kategori penghargaan yang diperlombakan.

Bangtan Sonyeondan alias BTS memimpin dengan masuk ke empat kategori.

Yakni Best Male Group, 'Butter' untuk Best Dance Performance Male Group dan 'My Universe' bersama Coldplay untuk Best Collaboration.

BTS saat berpidato di hadapan petinggi dunia dalam Pertemuan Majelis PBB, Senin (21/9/2021) | BTS memimpin dengan masuk ke empat kategori. (Twitter @bts_bighit)

Disusul penyanyi solo IU dinominasikan dalam tiga kategori yang berbeda.

Yaitu untuk kategori Best Female Artist, bersama dua entri dalam kategori Vocal Performance untuk 'Celebrity' dan AKMU 'NAKKA', yang terakhir yanguntuk Kolaborasi Terbaik.