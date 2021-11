Foto dan Video Kecelakaan Vanessa Angel Beredar, Manajer Harap Tak Disebarluaskan, Kasihan Keluarga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga menyayangkan tindakan oknum yang masih menyebar foto kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah di media sosial.

Sebab, baru-baru ini beredar foto dan video kondisi kecelakaan Vanessa dan Bibi Ardiansyah yang berada di jalan tol KM 673 arah Surabaya.

"Itu saya menyayangkan banget (video kecelakaan)," kata Joana manajer Vanessa Angel, di rumah duka, Srengseng, Jakarta Barat.

Begitupun pihak keluarga yang mengimbau untuk menurunkan semua video dan foto yang beredar terkait kondisi Vanessa dan Bibi.

"Please untuk semua yang pegang video dan foto itu aku minta tolong banget di take down. Kasihan keluarga," ungkap Joana.

Joana menyebut kondisi keluarga pun saat ini tengah down akibat kejadian tersebut.

"Itu di dalam kayak apa histerisnya mereka saya di sini bantu nenangin juga keluarga. Kasihan jiga Gala (anak) Jadi menurut aku yang bijaklah kita," tutup Joana.