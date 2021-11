Adu Akting dengan Jefri Nichol, Tiara Andini Akui Gugup

Aksi Jefri Nichol dan Tiara Andini dalam film adaptasi Korea Selatan berjudul 'My Sassy Girl' produksi Falcon Pictures.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiara Andini jalani debut di dunia akting. Ia membintangi film 'My Sassy Girl'.

Di film tersebut, Tiara Andini beradu akting dengan Jefri Nichol.

Pada jumpa pers virtual, Tiara menceritakan upanya membangun kemistri dengan sang aktor. Diakuinya sempat gugup.

Ia tak bisa berkata apa-apa saat pertama kali bertemu Jefri Nicol.

"Ini film perdana aku. Pelan-pelan sih sebenernya. Awalnya duduk di sebelah dia (Jefri) aja kicep, enggak bisa apa-apa," ucap Tiara Andini, Jumat (5/11/2021).

"Tapi sadar kan kita pemeran utama, aku beranikan diri buka pembicaraan. Dia ternyata humble dan receh. Jadi bisa jalin chemistry," tutur Tiara.

Jefri Nichol pun mengaku senang bisa beradu akting dengan Tiara dalam film produksi Falcon Picture tersebut.

"Senang, Tiara mau banget belajar," ujar Jefri Nichol.

"Dari hari pertama sampai sekarang, dia beda banget. Seneng banget dapat lawan main seperti dia, yang mau belajar," ungkapnya.

Bagi Falcon Pictures ini kali kedua membuat film adaptasi dari film Korea Selatan.

'My Sassy Girl' ini merupakan film Korea Selatan yang kedua setelah sebelumnya Falcon Pictures melakukan remake terhadap film Korea berjudul Miracle In Cell No 7.

Fajar Bustomi dipercaya menjadi sutradara dalam remake film My Sassy Girl versi Indonesia.