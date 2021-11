Chord Ibu Linda - Sheila On 7: Kita Slalu Bersama, Mereka Memisahkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ibu Linda, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Ibu Linda ini termuat di album yang bertajuk Menentukan Arah, dirilis Sheila On 7 pada 2008 silam.

Lirik lagu Ibu Linda ini menceritakan tentang hubungan percintaan yang rumit, meskipun keduanya saling mencintai, tapi ternyata keluarga perempuan tidak merestuinya.

Berikut chord Ibu Linda dari Sheila On 7

[intro] C F Am G 2x..



C F

Aku Mencintainya

Am G

Kita Slalu bersama

C F Am G

Mereka memisahkan

C F

Aku t`lah mencarinya

Am G

Dengan berbagai cara

C F Am G

Mereka menjauhkan...

interlude : C F Am G



C F

Usaha terakhirku

Am G

menelfon rumahnya

C F Am G

berharap titik terang

C F

ibundanya menerima telfonku

Am G

ternyata dia tak ingin bertemu

C F C G

hidup baru menantinya...



[chorus]

C F

Ibu linda tolong sampaikan pesanku ini

Am G

ku hanya ingin mendengar suaranya

C F

Ibu linda mohon sampaikan pesanku ini

Am G

terakhir saja mendengar orang yang kucinta

C F

Aku Mencintainya

Am G

Kita Slalu bersama

C F C

Mereka memisahkan



[interlude] C F Am G 2x..

[chorus]

C F

Ibu linda tolong sampaikan pesanku ini

Am G

ku hanya ingin mendengar suaranya

C F

Ibu linda mohon sampaikan pesanku ini

Am G

terakhir saja mendengar orang yang kucinta (orang

yang kucinta)

[bridge]



C F

Dimana kau sekarang

Am G

apa yang t`lah terjadi

C F

Dimana kau sekarang

Am G

apa yang kau alami..

C F

Dimana kau sekarang

Am G

Dimana kau sekarang

C F Am

And love will be allways be love

G C

Will be allways be love...

[outro] C F Am G x4 ..

C

