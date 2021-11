Chord Gitar dan Lirik Lagu Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng: Tertawa Bersamaku Seperti Dulu Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Hanya Rindu merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Andmesh Kamaleng.

Lagu ini menjadi bagian dalam album Andmesh Kamaleng bertajuk "Cinta Luar Biasa."

Berikut chord gitar Hanya Rindu beserta liriknya.

Intro

Em C G D C

Am G/B C D

[verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan

G

Hancur hati ini

D

Melihat semua gambar diri

C D G

Yang tak bisa ku ulang kembali

[chorus]

Em

Kuingin saat ini

C G

Engkau ada disini

D Em

Tertawa bersamaku

C D

Seperti dulu lagi

Em

Walau hanya sebentar

C G D Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C

Bukannya diri ini

D

Tak terima kenyataan

( G )

Hati ini hanya rindu

[interlude]

G G/B C D

[verse]

G

Segala cara

D

Telah ku coba

C D

Agar aku bisa

G C D

Tanpa dirimu hooo

G

Namun semua

D

Ber beda

C D

Sulit ku menghapus kenangan

G

Bersamamu

Reff

Em

Kuingin saat ini

C G

Engkau ada disini

D Em

Tertawa bersamaku

C D

Seperti dulu lagi

Em

Walau hanya sebentar

C G D Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C

Bukan diri ini

D

Tak terima kenyataan

C Em

Hati ini hanya rindu hooo

G C D

Hanya rindu hooo ooo

Intro

Em C G D Em C D

Reff

F#m

Kuingin saat ini

D A

Engkau ada disini

E F#m

Tertawa bersamaku

D E

Seperti dulu lagi

F#m

Walau hanya sebentar

D A E F#m

Tuhan tolong kabulkanlah

Bm D

Bukannya diri ini

E

Tak terima kenyataan hoo

Bm D

Bukannya diri ini

E

Tak terima kenyataan

A A D E

Hati ini hanya rindu hooo

A A D E

Hati ini hanya rindu hmmm

A

Ku rindu senyummu ibu

(Tribunnews.com/Mohay)