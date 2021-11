Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Terbaik - Cassandra: Meski Ku Bukan yang Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Terbaik yang dinyanyikan oleh Cassandra.

Cassandra Band yang terdiri Anna (Vocal), Choki (Bass), dan Inos (Gitar) terbentuk tahun 2009.

Lagu Cinta Terbaik ini merupakan single kedua dari Cassandra band dan termasuk kedalam album Cinta Terbaik yang dirilis pada tahun 2017.

Official musik video ini telah disaksikan lebih dari 96 juta kali di Youtube.

Chord gitar dan lirik lagu Cinta Terbaik - Cassandra

[Intro]

C F C G

C F C G C

C F

Jujur saja ku tak mampu

G C G Am

Hilangkan wajahmu di hatiku

F

Meski malam mengganggu

G C G Am

Hilangkan senyummu di mataku

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C ..G

tapi cintaku yang terbaik..

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

tuk pergi menjauh darimu

F

meski hatiku ragu..

G C G Am

kau tak disampingku setiap waktu

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik



[Musik]

C Am Dm G

C Am Dm G

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C G

tapi cintaku yang terbaik ouu

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik...

[Outro]

C..G C

