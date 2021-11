Cut Syifa Alami Masalah Mental Perankan Putri Madina di Sinetron Love Story The Series

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

Bintang sinetron Cut Syifa bersyukur masih bisa berkarier dan mendapat pekerjaan di dunia akting, usai dirinya memutuskan untuk berhijab.

Cut Syifa langsung menerima tawaran dari rumah produksi SinemArt, ketika dirinya diminta memerankan karakter Putri Madina dalam sinetron stripping Love Story The Series.

Saat perdana menjalani proses syuting, Cut Syifa mengaku sangat diterima oleh kru dan para pemain meski penampilannya sudah berbeda.

"Aku senang gabung disini alhamdulillah, semua enak welcome dan asyik. Karakter aku berbeda dari sebelumnya ini judul sinetron pertama setelah berhijab," kata Cut Syifa dalam wawancara virtual, belum lama ini.

Lantas, seperti apa karakter Putri Madina? Wanita 23 tahun itu mengaku karakternya cukup sulit ia dalami, dan menjadi tantangan berarti untuknya.

"Putri Madina ini di awal dia punya sedikit masalah mental karena pernah trauma sama fans dan dia trauma ditinggal tunangan," ucapnya.

"Ya dia berubah ketemu sama Zidan, diperankan Achmad Megantara," sambungnya.

Kabarnya, Syifa langsung dijodoh-jodohkan oleh Achmad Megantara karena perannya menjadi Putri Madina di sinetron stripping Love Story The Series.

"Iya betul. Scene awal ketemu sama Zidan mungkin mereka baper," ungkapnya.

Dengan karakter yang sulit dan tekanan penggemar, Cut Syifa bersyukur tidak merasa kesulitan menjalani proses pengambilan gambar di lokasi syuting.

"Alhamdulillah semua dibantu oleh sutradara. Ya selama ini di directnya lancar aja, jadi fine-fine aja dengan Putri Madina ini," ujar Cut Syifa.