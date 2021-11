Sinetronnya Sukses Curi Perhatian, Ikatan Cinta Akan Hadir dalam Bentuk Novel 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berangkat dari Sinetron Ikatan Cinta yang sukses menjadi drama TV terfavorit, kini dengan judul yang sama akan hadir dalam bentuk novel.

Novel Ikatan Cinta ini akan bercerita tentang bagaimana kekuatan hubungan cinta Al dan Andin yg sudah sangat kuat, dan mampu menerjang semua rintangan di kehidupan rumah tangganya.

Cerita dalam novel akan dipaparkan dengan drama yang lebih mendalam dari sinetron yang ada di TV.

Klaklik, sebuah aplikasi mobile all in one berisi koleksi cerita-cerita atraktif dalam berbagai format, akan meluncurkan novel Ikatan Cinta dalam waktu dekat.

Untuk menulis novel ini juga dilakukan seleksi ketat lewat program ‘Klaklik-Writers Hunt Novel Ikatan Cinta’ di aplikasi Klaklik, September 2021 lalu.

Setelah melalui proses kurasi dan penjurian yang ketat dari ratusan peserta yang masuk di aplikasi Klaklik tersaringlah 10 finalis, hingga kemudian pada 1 November 2021, melalui sosial media official Klaklik diumumkan satu pemenang penulis terbaik, yaitu Veronica Gabriella dengan cerpen karya nominasinya yang berjudul Bisik Mendung.

Veronica akan mendapatkan kontrak eksklusif untuk penulisan Novel Ikatan Cinta dari MNC Pictures, dan juga mendapatkan hadiah sebesar Rp 10 juta.

Penulis terbaik versi Klaklik Writers Hunt Novel Ikatan Cinta ini terpilih karena struktur cerita yang jelas, karakter dan juga penokohan yang pas dengan keseluruhan ide cerita yang sangat menarik.

Saat ini Novel Ikatan Cinta sudah masuk dalam tahap penulisan, dan dijadwalkan akan diluncurkan pada awal 2022.