BTS Akan Bawakan Lagu Butter dengan Megan Thee Stallion di American Music Award 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bangtan Boys (BTS) akan tampil secara langsung di American Music Awards 2021.

Lewat akun resmi Twitternya, BTS mengumumkan bahwa mereka akan membawakan single hit mereka berjudul Butter dan akan duet dengan Megan Thee Stallion di American Music Awards tahun ini, Selasa (9/11/2021).

Sebelumnya, Megan Thee Stallion dan BTS merilis remix dari lagu Butter pada Agustus lalu. Keduanya juga saling mendukung satu sama lain di sosial media.

Grup besutan HYBE ini ini bertemu dengan Megan secara langsung ketika mereka berada di New York untuk berbicara di Momen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam acara yang diselenggarakan PBB.

Sementar itu, di ajang American Music Awards 2021, BTS meraih 3 nominasi.

Single terbaru digital BTS bertajuk 'Butter' yang akan rilis pada 21 Mei 2021. -- (istimewa)

BTS dinominasikan untuk Artist of the Year, bersama Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.

Kedua, BTS dinominasikan untuk Duo atau Grup Pop Favorit selama tiga tahun berturut-turut.

Ketiga, lagu ter-hitsnya tahun ini, Butter milik BTS dinominasikan untuk Lagu Pop Favorit.

Dalam nominasi ini, Butter akan bersaing dengan lagu-lagu hits lainnya yakni Kiss Me More milik Doja Cat (feat. SZA), Levitating dari Dua Lipa, drivers license Olivia Rodrigo, dan Save Your Tears (Remix) milik The Weeknd dan Ariana Grande.

Tahun lalu, BTS, NCT 127, dan EXO dinominasikan untuk Penghargaan Artis Sosial Favorit, yang di mana dimenangkan oleh BTS.

Tahun ini, kategori tersebut tidak ada dalam daftar nominasi saat ini.

American Music Awards 2021 akan disiarkan dari Microsoft Theater di Los Angeles pada 21 November 2021.

