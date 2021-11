Chord Lia Lia Lia - Sheila On 7: Aku Tergila-gila Gaya Bicaranya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Lia Lia Lia, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Lia Lia Lia ini termuat di album Menentukan Arah, dirilis Sheila On 7 pada 2008 silam.

Lirik lagu Lia Lia ini berisi tentang seorang pria yang tergila-gila kepada seorang wanita dan merasa wanita itu begitu istimewa dan sangat menakjubkan.

Berikut chord Lia Lia Lia dari Sheila On 7

Intro: Am G D/F# F (2x)

Am Em Am Em F G Am E

Aku tergila-gila gaya bicaranya ( Lia…Lia…Lia ……)

Am Em Am Em F G Am

Apa kau memikirkan smua yang kuimpikan ( Lia…Lia…Lia )



E Am F G Am

Kupercayakan kurun depan hidupmu di kedua kaki mu…

E Am F G C

Takkan gentar dari smua yang menentangmu ( Lia…Lia…Lia )



Am Em Am Em F G Am E

Aku tergila-gila… jalan pikirannya ( Lia…Lia…Lia…….. )

Am Em Am Em F G Am

apa kamu memikirkan s’mua yang kutawarkan ( Lia…Lia…Lia ..)



Int: Am G D/F# F (2x)



E Am F G C

Kupercayakan abad depan hidupmu di kedua kaki mu…

Fm Bb C

Kau dan bulat jiwamu….(Aaaaa…)

Fm Bb C Em Am

Menarik langkah kakiku……

D/F# F

Bermain dengan hatimu

D/F# F Dm D#

Aku terbakar senang…Yayaya…yaa…….



Am Em Am Em F G Am E

Aku tergila-gila… jalan pikirannya ( Lia…Lia…Lia…….. )

Am Em Am Em F G Am

Apa kau memikirkan s’mua yang kutawarkan ( Lia…Lia…Lia ..)



Int: Am G D/F# F (2x)



Am G

Tumbuhlah bunga Lia…( aha..aha…aha )

D/F# F

Sekitar berjatuhan ….(aha..aha…aha )

Am G

Tumbuhlah bunga Lia…...( aha..aha…aha )

D/F# F

Dan terus berkelana ….(aha..aha…aha )



Outro: Am G D/F# F (3x) Am

(Tribunnews.com)

