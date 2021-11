Chord Gitar dan Lirik Lagu U Smile - Justin Bieber: Cause Baby, You Smile I Smile

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu U Smile dari Justin Bieber dalam artikel berikut ini.

U Smile merupakan lagu yang dipopulerkan penyanyi asal Kanada, Justin Bieber.

Lagu yang diciptakan Bieber bersama timnya ini dirilis pada 16 Maret 2010.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mletre - Denny Caknan N GENK X Young Lex dari Kunci G: Aku Mletre

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti - Banda Neira: Kunci Mudah Dimainkan

Berikut U Smile - Justin Bieber:

[Intro]

D C G

Oh

D C G D

Yeah Hmm



[Verse]

C

I wait on you

G

Forever Any day

D

Hand and foot

C

Your world

G

Is my world



Yeah

D

Ain’t no way You ever

C G

Gonna get any less than you should



[Chorus]

F

Cause baby

C

You smile

G

I smile



Whoaah

F

Cause whenever

C

You smile

G

I smile

D

Hey, hey hey



C

Your lips

G

My biggest weakness



C

You smile

G

I smile

F

Whoaah

C

You smile

G

I smile



Hey



[Verse]

D

Baby take my

C

Open heart And all it offers

Cause this is as

D C

Unconditional as it’ll

Ever get you ain’t

D

Seen nothing yet

I won’t ever

C

Hesitate

To give you more



[Chorus]

F

Cause baby

C

You smile

G

I smile

F

Hey

C

You smile

G

I smile

F

Hey, hey, hey

C

You smile

G

I smile

F

I smile, I smile, I smile

C

You smile

F

I smile



Take me smile baby



F

Hey

C

You smile

G

I smile

F

Whoaah

C

You smile

G

I smile

F

Hey, hey, hey

C

You smile

G

I smile

F

I smile, I smile, I smile

C

You smile

G

I smile

F C

You smile

G

I smile

F C

You smile

G

I smile

(Tribunnews.com)