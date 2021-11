Lagu yang Dipopulerkan Penyanyi Kamboja Mendunia, Ditonton Lebih 33 Juta Kali di Youtube

Tangkapan layar video klip lagu "Are You Ok?".

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekan ini lagu Are You Ok? viral. Video klipnya di Youtube sudah ditonton 33 juta kali.

Lagu makin populer dengan banyaknya netizen dari negara-negara besar di seluruh dunia yang mulai mendengarkan lagu Are You OK?.

Inilah lagu pertama dari Kamboja yang viral dan memiliki popularitas mendunia.

Lagu ini diproduksi oleh Galaxy Navatra Production, dan “Are You OK?” dinyanyikan oleh si cantik Ton Chan Seyma, penyanyi muda asal Kamboja.

Lagu pop modern yang earcatchy ini ditulis dalam bahasa Inggris oleh Heng Loong dan komposer oleh Tempo Tris, disutradarai oleh Rawyer, Jeudy, dan Run Sokheng.

Ton Chan Seyma berasal dari Khmer, Kamboja dan merupakan konten kreator yang popular di TikTok.

Sampai saat ini, followers Chan Seyma di TikTok mencapai 3 juta, dengan 652 video pendek telah ditayangkan di platform yang sedang mendunia ini.

Meski masih muda, Ton Chan Seyma dikenal sebagai sosok yang ceria dan tak kenal menyerah.

“Aku tak mau mengalahkan siapapun, hanya ingin mengalahkan diriku sendiri.

Aku tak akan pernah mau menyerah, meski tubuhku sangat lelah.

Aku terus-terusan berpikir, aku belum meraih tujuanku, aku tak boleh beristirahat,” ucap Chan Seyma.

Ia memiliki keyakinan kuat di dalam dirinya, meski berasal dari negeri kecil di Asia Tenggara, sukses bisa diraih asalkan ia tetap berdiri tegak, apapun halangan yang ada di depan mata.

“Jangan pernah menyerah kepada impian-impianmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu,” tambah Chan Seyma.

Saat ini, Chan Seyma meraih posisi 6.289 di TikTok Global dan nomor satu di TikTok Khmer.