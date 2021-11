Megan Domani Menantang Diri Jadi Wanita Tegas dan Bawel di Sinetron My Friend My Enemy

Pesinetron Megan Domani kembali mengasah bakat aktingnya, dengan menerima tawaran sinetron original video bertajuk My Love My Enemy.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pesinetron Megan Domani kembali mengasah bakat aktingnya, dengan menerima tawaran sinetron original video bertajuk My Love My Enemy.

Sinetron karya Rizal Basri ini, Megan Domani berperan sebagai Rani. Alasan menerima tawaran sinetron tersebut, karena ia suka jalan ceritanya mengenai cerita cinta anak sekolahan.

"Bagi aku cerita anak sekolahan bisa main kucing dan tikus. Itu pun ga boring," kata Megan Domani dalam wawancara virtual, belum lama ini.

Mengenai karakter Rani, dara manis 19 tahun itu mengarakan, peran yang ia mainkan asalah perempuan yang penyayang dan juga bawel.

"Rani ini perempuan pintar, jujur, tegas, sangat bawel. Ada sesuatu dia selalu ngomong. Suka bgt karakternya, cuma aku tidak seberani Rani juga," ucapnya.

Adik dari Bryan Domani itu menyebut ada beberapa adegan susah, terlebih ketika ia menjalani adegan dengan lawan mainnya, yakni Ilham yang diperankan Farhan Rasyid.

"Adegannya berantem sama Ilham, terus aku kesusahan jadi orang yang tegas dan Bawel, karena aku bukan orang yang seperti itu," jelasnya.

"Sempat engga tega sama Ilham pas nampar dia. Karena dia minta real gitu namparnya, tapi itu tantangannya," sambungnya.

Membangun chemistry dengan Farhan, diakui Megan tak begitu sulit. Karena lawan mainnya itu sangat membantunya mengembangkan skenario yang sudah dipelajari.

"Ketemu pertama kali pas poster film ini. Aku type orang yang ajak ngbrol. Farhan pas diajak ngobrol nyambung, jadi engga ada kesusahan. Pertmuan pertama aja udah nyaman," terangnya.

Setelah menjalani proses syuting untuk beberapa episode, Megan Domani mengaku menjalaninya dengan senang hati karena lawan mainnya banyak yang seumuran.

"Seru banget, semua hampir seumuran. Mau on screen atau off screen tersa kluarga. Ketemu, makan, dan ya over all seru," ujar Megan Domani.

Sinetron original vidio My Love My Enemy, mengisahkan tentang hubungan cinta tapi benci antara Rani (Megan Domani) dan Ilham (Farhan Rasyid) yang selalu tidak akur saat bertemu.

Tanpa mereka sadari, ternyata mereka merupakan sahabat semasa kecil. Persahabatan mereka dulu sangat bertolak belakang dengan kondisi sekarang.