Chord Gitar Lagu I Love Mama Mantu - Bulan Sutena, Disertai dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar I Love Mama Mantu dari Bulan Sutena.

I Love Mama Mantu pada minggu ini menjadi sound populer dan viral di TikTok.

Bulan Sutena sendiri terkenal sebagai seorang konten kreator di TikTok.

Lagu I Love Mama Mantu dirilis pertama kali pada pada tanggal 10 November 2021.

Baca juga: CHORD Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka: Aku Titipkan Dia, Lanjutkan Perjuanganku Tuknya

Baca juga: Chord Gitar Lagu Sisa Rasa - Mahalini, Disertai dengan Lirik Lagunya

Chord Gitar dan Lirik Lagu I Love Mama Mantu - Bulan Sutena:

Intro :

G D Em C

(berawal dari temenan..)

G D

(siapa kalau kau marah ku bujuk)

Em C

(ku gak mau.. buju deng love you)

G

(ngana balas i love you too..)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu di mana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

(uno, dos, tres, quatro)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu dimana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

Reff :

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

ka so siap kasitu

G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu First Love - Nikka Costa, Viral di TikTok: Its My First Love

Baca juga: Chord Gitar Lagu Top Topan - Safira Inema, Disertai dengan Lirik Lagunya

(*/OWW)

Artikel ini telah tayang di Tribun Ambon dengan judul "Chord I Love Mama Mantu - Bulan Sutena: Bilang pa Mama Mantu Kita So Siap Ka So Siap".

Berita lain terkait Chord Gitar