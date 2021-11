Ilustrasi chord gitar- Berikut ini chord gitar lagu I Love Mama Mantu- Bulan Sutena: Bilang pa mama mantu kita so siap ka so siap.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu I Love Mama Mantu.

Petikan liriknya yakni “Bilang pa mama mantu kita so siap ka so siap."

Lagu I Love Mama Mantu merupakan karya Sutrio D’jocks.

Lagu tersebut kemudian kembali dinyanyikan oleh kreator Bulan Sutena.

Hingga akhirnya lagu I Love Mama Mantu menjadi populer dan viral.

Lagu ini banyak dijadikan backsound di aplikasi TikTok.

Berikut ini chord dan lirik lagu I Love Mama Mantu- Bulan Sutena:

Intro :

G D Em C

(berawal dari temenan..)

G D

(siapa kalau kau marah ku bujuk)

Em C

(ku gak mau.. buju deng love you)

G

(ngana balas i love you too..)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu di mana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

(uno, dos, tres, quatro)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu dimana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

Reff :

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

ka so siap kasitu

G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu..

Em

mau minta restu..

C G

biar jadi mantu..

D Em

mau minta restu..

C G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu..

G

mau minta restu..

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

(ka so siap kasitu)

G

(mau minta restu)

D

(bilang pa mama mantu)

Em

(ku siap ngelamar kamu)

C

(ngelamar, ngelamar kamu)

G

(bilang pada mamamu)

D

(ku siap jadi menantu..)

Em

(mau minta restu..)

C

(ka so siap kasitu..)

G

(mau minta restu..)

D

(bilang pa mama mantu..)

Em

(ku siap ngelamar kamu)

C

(ngelamar, ngelamar kamu)

G

(bilang pada mamamu)

D

(ku siap jadi menantu)

G

(mau minta restu..)

(uno, dos, tres, quatro)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu dimana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

Reff :

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

ka so siap kasitu

G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu..

Em

mau minta restu..

C G

biar jadi mantu..

D Em

mau minta restu..

C G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu..

G

mau minta restu..

(Tribunnews.com)