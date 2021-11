Ingin Lebih Laki, Atta Halilintar Lakukan Hal Ini untuk Memperbaiki Bentuk Tubuhnya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Brand Ambassador The Legion Nutrition Atta Halilintar (kedua kanan) memberi sambutan disaksikan CEO PT Yakuza Bugar Nusantara Anggi Maulidya (kiri), Sport Enthusiast Dinar Wahyu (kedua kiri), dan Atlet Binaraga Iwand Samuray saat peluncuran The Legion Nutrition di Jakarta, Jumat (12/11/2021). PT Yakuza Bugar Nusantara mendukung gaya hidup sehat atlet dan masyarakat yang hobi berolahraga dengan meluncurkan The Legion Nutrition, minuman suplemen berbahan inti protein whey yang memiliki komposisi nutrisi premium. The Legion Nutrition hadir dalam tiga jenis produk yaitu Phobos Pre Isolate, Deimos Pre Gainer dan Aegis Pre BCAAs yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan konsumen. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN