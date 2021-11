Lirik Lagu dan Chord Gitar Penantian - Armada, Viral di TikTok: Penantian Ini Teramatlah Panjang

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Armada berjudul Penantian dalam artikel berikut ini.

Lagu Penantian dipopulerkan oleh grup musik Tanah Air, Armada.

Diketahui, lagu ini dirilis pada 2014 dan diambil dari album bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Kendati demikian, lagu tersebut kini tengah ramai di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Penantian - Armada:

Intro : Am G C..

Dm E Am..

Am G C

temukan dia untukku

Am G C

pulangkan dia padaku

Dm C G

tunjukkan jalan padanya

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku

Am G C

pulangkan dia padaku

Dm C G

tunjukkan jalan padanya

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F Em Dm

untuknya.. berharap dia

E Am A

kembali pulang untukku..

Reff

Dm

penantian..

G C

ini teramatlah panjang

F Dm

coba kau rasakan sayang

E Am A

letihku di ujung jalan..

Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan

F Dm

terindah yang kurasakan

E Am

saat bersamanya sayang..

Intro : F -Em Dm Dm-E..

F -Em Dm Dm-E..Am..

F -Em Dm Dm-E...

Reff

Dm

penantian..

G C

ini teramatlah panjang

F Dm

coba kau rasakan sayang

E Am A

letihku di ujung jalan..

Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan

F Dm

terindah yang kurasakan

E (Am)

saat bersamanya sayang..

Intro : Am E/G# G D/F# Dm..E..

woo ooo ooo...

Am E/G# G D/F#

Dm E Am

hatiku pilu sepilu-pilu nya..

(Tribunnews.com)