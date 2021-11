Sule Akhirnya Bongkar Penyebab Nathalie Holscher Keluar Dari Rumah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sebelum diketahui tengah berbadan dua, rumah tangga dari pelawak Sule dengan Nathalie Holscer nyari kandas.

Nathalie Holscer sempat keluar rumah karena ada prahara rumah tangga yang cukup besar. Perselisihan ini pun menjadi sorotan dari berbagai media saat itu.

Akibat dari perselisihan tersebut, banyak terjadi beberapa kesalahpahaman. Satu di antaranya adalah dengan anak-anak Sule dari mendiang istri terdahulu, Lina Jubaedah.

Baca juga: Akui di Awal Nikah Sering Bertengkar dengan Sule, Nathalie Holscher Ungkap Penyebabnya

Baca juga: Oma Hetty Tak Diundang Acara 7 Bulanan Nathalie Holscher, Blak-blakan Akui Tidak Ada Komunikasi

Baru-baru ini Sule pun menyebutkan kenapa perselisihan ini bisa terjadi. Hal ini ia ungkapkan pada kanal YouTube MAIA ALELDUL TV.

"Karena mungkin kita kan tidak mengetahui kehamilan dia (Nathalie). Ternyata pas berantem itu dia udah isi. Jadi tensi kemarahan dia itu, sedikit bisa bikin meledak," ungkap Sule, dikutip Senin (15/11/2021).

Sule Ubah Gaya Rambutnya, Tak Lagi Panjang, Suami Nathalie Holscher Bongkar Alasannya (istimewa)

Menurutnya karena terbawa hormon kehamilan, Nathalie Holscer jadi mudah marah dan langsung pergi dari rumah.

Sule pun mengaku sempat bingung melihat Nathalie Holsceryang marah begitu hebatnya.

Ia pun mengaku sempat sedikit kaget dengan perubahan emosi yang ada pada Nathalie.

Untunglah rumah tangga Sule dengan Nathalie bisa terselamatkan.

Sule pun menyebutkan sang penyelamat dari rumah tangga mereka tersebut.

"Karena ketahuan dia udah ngisi. Justru yang menyelamatkan kita itu adalah bayi. Dari situ mulai berpikir, oh pantesan marahnya beda. Oh bawaan bayi. Aku sampai searching sampai tanya ke dokter, oh iya," ungkap Sule lagi.

Di sisi lain Sule pun mengaku perselisihan tempo hari diambil sebagai pembelajaran bagi mereka berdua.

Antara Sule dengan Nathalie memang masih terus mempelajari karakter masing-masing hingga saat ini.