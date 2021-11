V dan J-Hope BTS Menangkan Penghargaan di Global Nubia Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keberhasilan BTS di industri musik memang tidak diragukan lagi.

Selain lagunya yang enak didengar, banyak penghargaan yang diterima hingga dapat mencetak sejarah baru lewat lagu-lagunya.

Tidak hanya sebagai grup, masing-masing anggota juga kerap kali berhasil membawa pulang penghargaan lewat karya solo mereka.

Seperti V dan J-Hope yang baru-baru ini berhasil membawa pulang penghargaan dalam acara Global Nubia Awards 2021.

J-Hope BTS (Big Hit Music)

Pemilik nama lengkap Kim Taehyung (V) masuk dalam nominasi K-Pop Idol Of The Year Award (King Of K-Pop).

Sedangkan Jung Hoseok (J-Hope) dinominasikan sebagai World’s Best Dancer (Male) King of Dance dan mereka berdua berhasil memenangkannya.

Global Nubia Awards sendiri merupakan acara virtual yang diselenggarakan oleh Nubia Magazine, sebuah organisasi yang diciptakan untuk menampilkan budaya modern serta mewakili berbagai bentuk budaya di dunia.

Penghargaan dan Sertifikasi Nubia Global tidak memilih pemenang berdasarkan keputusan yang diambil secara diam-diam, pengakuan dan kepercayaan khusus.

Acara penghargaan tersebut diputuskan oleh banyak orang secara terus menerus.