Chord Gitar dan Lirik Lagu I Love Mama Mantu - Bulan Sutena: Kalau Kau Marah Ku Bujuk

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu I Love Mama Mantu - Bulan Sutena di dalam artikel ini.

Bulan Sutena telah merilis video cover lagu I Love Mama Mantu beberapa waktu lalu.

Musik video I Love Mama Mantu - Bulan Sutena telah ditonton 3,5 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 105 ribu hingga Selasa (16/11/2021).

Selain itu, lagu I Love Mama Mantu sedang viral di aplikasi TikTok.

Berikut chord gitar dan lirik lagu I Love Mama Mantu - Bulan Sutena:

[Intro]

G D Em C

(berawal dari temenan..)

G D

(siapa kalau kau marah ku bujuk)

Em C

(ku gak mau.. buju deng love you)

G

(ngana balas i love you too..)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu di mana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

(uno, dos, tres, quatro)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu dimana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

[Reff]

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

ka so siap kasitu

G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu.

(Tribunnews.com)