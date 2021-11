Chord Lagu Mletre - Denny Caknan ft Young Lex dari Kunci G: Aku Mletre Mbok Tinggal Aku Mletre

TRIBUNNEWS.COM - Chord lagu Mletre yang dinyanyikan Denny Caknan feat Young Lex, dapat disimak di sini.

Kunci gitar lagu Mletre dari Denny Caknan ini dimulai dari G.

Mletre - Denny Caknan feat Young Lex

Intro : Em -D C

Em C

G

Loro Ati .. Kelangan Tresno

Am C D G

Kui Wis Lumrah Tarah Rasane Mbudreg'i

Em

Pengenku ki bungah Omah-Omah Nyatane Bubrah

Bm

Jane Mung Masalah Sepele Ra ono wektu Nggo De'e

Am D G

Tutukno Nangismu Tak kancani

Em

Mung Siji Pengenku Ojo Mbok Getuni Karepmu

Bm

Mergo Aku Tersakiti Karna Dirimu

Am D G

Jik Akeh Liane Sing Gemati

C G

ABC D'E Ninggalno Aku

Am D G

123 Ngo Minggat Ra Ngerti

C G

Do re mi Fas Aku Sayang - Sayange

Am D G

Ho No Co Rogoku Ra Terimo

[Reff]

C G

Aku Mletre Mbok Tinggal Aku mletre

Am D G

Sementara Tak Ngene Mletre Tanpo kowe

C G

Aku Mletre Mbok Tinggal Aku Mletre

Am D G

Sementara Tak Ngene Mletre Rame - Rame

Em

Hidup gak bisa ditebak, Melangkah tanpa jejak

Bm

Bagaimana kita membangun sesuatu yang retak

Am D

Kucoba padamkan api, Tapi merambat

G

Percuma semua langkahku kalau jalan ditempat

Em

Jadi kududuk disini bersama si gelas

Bm

Coba hilangkan memori tapu makin jelas

C

Banyak jalan yang buntu, Maka ku terbang

G

Kita seperti pohon besar yang sudah di tebang

Em

Woo...O Aku Mletre maneh

Bm

Woo...O Aku ajur maneh

Am D

Konco gak gak ngancani, pas aku nggrantes dewe

G

Pas kabeh lungo aku nikmati nggrantes dewe

Em

Kucoba delete fotomu, Tapi awet di otak

Bm

Disuruh cari yang baru, Tapi akunya stuck

Am D

Kucoba hubungi kamu, Tapi gak diangkat

G

Kucoba mencari tahu, Ternyata di delete kontak

(Tribunnews.com)