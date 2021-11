Hyun Bin Dikonfirmasi Akan Bintangi Drama Baru Tahun Depan, Berperan Jadi Mata-mata

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan, Hyun Bin dikonfirmasi akan membintangi drama drama besutan sutradara Woo Min Ho yang berjudul Harbin (judul sementara).

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/11/2021), sebuah sumber dari perusahaan Hive Media Corp yang akan memproduksi drama tersebut membenarkan bahwa Hyun Bin akan membintangi Harbin.

"Hyun Bin telah memutuskan untuk membintangi Harbin karena kualitas dan sifat menarik dari naskah serta kepercayaan yang dia miliki pada sutradara Woo Min Ho," katanya.

Baca juga: Sinopsis dan Daftar Pemain Drama Korea School 2021 yang Tayang Mulai 17 November

Baca juga: Ngefans Kim Seon Ho, Prilly Latuconsina Sedih Jika Idolanya Tak Ada Lagi di Industri Drakor

Sutradara Woo Min Ho di Korea Selatan nakanya tak diragukan lagi, dia telah berhasil menyajikan film-film yang berkualitas dan populer seperti Inside Men, The Drug King, The Man Standing Next, dan masih banyak lagi.

Project terbarunya Harbin merupakan film aksi mata-mata yang berlangsung pada awal 1900-an di Harbin, ibu kota provinsi paling utara China, Heilongjiang.

APAN Star Award 2020. Hyun Bin memenangkan Daesang untuk perannya sebagai Ri Jung Hyuk di serial drama TVN Crash Landing on You. (Panitia Penyelenggara APAN AWARDS 2020)

Film Ini menceritakan kisah aktivis kemerdekaan Korea yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil kembali tanah air mereka.

Hyun Bin akan menampilkan adegan aksi dan akting emosional untuk film mendatang.

Selain menangkap kesepian seseorang yang hidup di generasi di mana tanah air mereka hilang, Hyun Bin juga akan mengungkapkan perasaan rumit kecemasan dan tanggung jawab dari mempertaruhkan nyawa seseorang di pusat perjuangan kemerdekaan.

Drama Harbin akan diproduksi oleh Hive Media Corp, yang sebelumnya telah merilis Inside Men, The Man Standing Next, dan Deliver Us From Evil.

Staf produksi yang terlibat juga sudah tak diragukan lagi di industri film Korea Selatan, termasuk sutradara kamera Hong Kyung Po dari Deliver Us From Evil, Parasite, dan Snowpiercer.

Film ini dijadwalkan mulai syuting dan akan tayang pada 2022.