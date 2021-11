Lirik dan Chord Aku Cah Bakoh - Novid Nugraha: Badhe Dipontang Pantingke, Meh Model Kepiye

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Aku Cah Bakoh yang diciptakan Novid Candra Nugraha.

Lagu Aku Cah Bakoh tengah populer dan dinyanyikan sejumlah penyanyi seperti Nella Kharisma, Safira Inema, hingga Sasya Arkhisna dan Ndarboy Genk.

Lirik lagu dan chord Aku Cah Bakoh :

F

Badhe dipontang pantingke

G

Meh model kepiye

Em

Kulo mung manut dalane

Am

Gusti sing nentokne

Dm

Mboten ajeng sambat

G

Kulo tasih kuat

Am

Semangat lan mboten njepat

INTRO : F G Em Am Dm G Am

REFF :

F

Badhe dipontang pantingke

G

Meh model kepiye

Em

Kulo mung manut dalane

Am

Gusti sing nentokne

Dm

Mboten ajeng sambat

G

Kulo tasih kuat

Am

Semangat lan mboten njepat

*

F

Gusti kulo tasih semangat ngadepi kabeh

G

Kulo tasih bakoh amergo kulo sumeleh

Em

Mboten ajeng sambat gusti mboten sah kuwatir

Am

Kulo masih semangat hingga di titik akhir

Dm

Kabeh iki pancen sing terbaik dinggo aku

G

Matur suwun gusti sampun nguatke atiku

Am

Kecewa lara duka senang susah bahagia

Am

Semua kurasa hingga aku pun tak berdaya

F

Badhe dipontang pantengke

G

Meh model kepiye

Em

Kulo mung manut dalane

Am

Gusti sing nentokne

Dm

Mboten ajeng sambat

G

Kulo tasih kuat

Am

Semangat lan mboten njepat

F

Matursuwun Gusti, matursuwun sanget

G

Sampun diparingi ati sing kuat go banget

Em

Nompo kasunyatan sing soyo ugal ugalan

Am

Aku ora mundur aku tetap siap tempur

Dm

Paribasan nandur telo ning ngisor wet gedang

G

Aku kudu lilo ikhlas golek dalan padang

Am

Bokdo mangan mangan ketupat jo lali pyuri santen

Am

Mbok menawi lepat kulo nyuwun ngapunten

INTRO : F G Em Am Dm G Am

F

Badhe dipontang pantengke

G

Meh model kepiye

Em

Kulo mung manut dalane

Am

Gusti sing nentokne

Dm

Mboten ajeng sambat

G

Kulo tasih kuat

Am

Semangat lan mboten njepat

REFF :

F

Badhe dipontang pantengke

G

Meh model kepiye

Em

Kulo mung manut dalane

Am

Gusti sing nentokne

Dm

Mboten ajeng sambat

G

Kulo tasih kuat

Am

Semangat lan mboten njepat

