Chord Gitar Lagu Mletre - Denny Caknan ft Young Lex: Aku Mletre Mbok Tinggal Aku Mletre

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Mletre yang dipopulerkan oleh Denny Caknan feat Young Lex.

Kunci gitar lagu Mletre ini dimulai dari G, mudah dimainkan.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube DENNY CAKNAN dan hingga Rabu (17/11/2021) telah ditonton lebih dari 2,9 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mletre - Denny Caknan feat Young Lex:

Intro : Em -D C

Em C

G

Loro Ati .. Kelangan Tresno

Am C D G

Kui Wis Lumrah Tarah Rasane Mbudreg'i

Em

Pengenku ki bungah Omah-Omah Nyatane Bubrah

Bm

Jane Mung Masalah Sepele Ra ono wektu Nggo De'e

Am D G

Tutukno Nangismu Tak kancani

Em

Mung Siji Pengenku Ojo Mbok Getuni Karepmu

Bm

Mergo Aku Tersakiti Karna Dirimu

Am D G

Jik Akeh Liane Sing Gemati

C G

ABC D'E Ninggalno Aku

Am D G

123 Ngo Minggat Ra Ngerti

C G

Do re mi Fas Aku Sayang - Sayange

Am D G

Ho No Co Rogoku Ra Terimo

[Reff]

C G

Aku Mletre Mbok Tinggal Aku mletre

Am D G

Sementara Tak Ngene Mletre Tanpo kowe

C G

Aku Mletre Mbok Tinggal Aku Mletre

Am D G

Sementara Tak Ngene Mletre Rame - Rame

Em

Hidup gak bisa ditebak, Melangkah tanpa jejak

Bm

Bagaimana kita membangun sesuatu yang retak

Am D

Kucoba padamkan api, Tapi merambat

G

Percuma semua langkahku kalau jalan ditempat

Em

Jadi kududuk disini bersama si gelas

Bm

Coba hilangkan memori tapu makin jelas

C

Banyak jalan yang buntu, Maka ku terbang

G

Kita seperti pohon besar yang sudah di tebang

Em

Woo...O Aku Mletre maneh

Bm

Woo...O Aku ajur maneh

Am D

Konco gak gak ngancani, pas aku nggrantes dewe

G

Pas kabeh lungo aku nikmati nggrantes dewe

Em

Kucoba delete fotomu, Tapi awet di otak

Bm

Disuruh cari yang baru, Tapi akunya stuck

Am D

Kucoba hubungi kamu, Tapi gak diangkat

G

Kucoba mencari tahu, Ternyata di delete kontak

