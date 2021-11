Spoiler One Piece 1032: CP0 vs Apoo dan Drake, Hyori Muncul, hingga Pedang Enma Bernyawa?

Bajak Laut Topi Jerami - Spoiler One Piece 1032: Pertarungan CP0 melawan Apoo dan Drake, Pedang Enma berekasi terhadap suara shamisen yang dimainkan Hyori.

TRIBUNNEWS.COM - Spoiler manga One Piece chapter 1032 dari forum AP telah diunggah di Reddit.

One Piece 1032 akan diberi judul The Dear Sword of Oden, atau dalam bahasa Indonesia bermakna Pedang Oden yang Terhormat.

Pedang Oden yang dimaksud adalah Pedang Enma, satu dari dua pedang yang dipegang oleh Oden di samping pedangnya yang lain, Ame no Habakiri.

Sebagaimana judulnya, One Piece 1032 akan menceritakan tentang pedang tersebut.

Selain itu, One Piece 1032 juga kan menampilkan Marco, Brook dan Robin, CP0, Drake, Apoo, Zoro,dan King.

Penasaran dengan cerita mereka? Simak spoiler One Piece 1032 berikut:

Spoiler One Piece 1032

Cerita One Piece 1032 dimulai dengan Marco yang berubah menjadi Phoenix dan pergi bersama Izou.

Lalu, kita akan melihat Brook dan Robin yang jatuh dari lantai dua kastil Onigashima.

Brook dan Robin ternyata jatuh menimpa Number Fuuga, yang sepertinya adalah teman Yamato.