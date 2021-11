Chord Gitar dan Lirik Lagu Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth di dalam artikel ini.

Betrand Peto dan Anneth telah merilis lagu Sahabat Tak Akan Pergi 2 bulan yang lalu di akun YouTube MOP Music Channel.

Musik video Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth telah ditonton 8 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 389 ribu.

Selain itu, lagu Sahabat Tak Akan Pergi sedang viral di aplikasi TikTok.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth:

(Intro) Am F G C F Dm E .. Am Dm sahabat coba kita arungi.. G C lautan luas kita seberangi.. F Dm gunung yang tinggi kan kita daki.. Bm E Bb B tak merasa.. letih.. Em Am melangkah ku ke ujung samudera.. D G karena tanpa kamu aku hampa.. C Am sahabatku disetiap langkah.. Dm B kau selalu ada.. (Chorus) E -A Dm kamu begitu berarti.. G C dan istimewa dihati.. F Dm selamanya rasa ini.. Bm E sahabat takkan terganti.. A Dm (haaha..) dan ingatlah hari ini.. G C sampai kita tua nanti.. F Dm (haaa..) sahabat tidak pernah pergi.. E Am selamanya di dalam hati.. (Int.) Dm G C F kau sahabatku takkan terganti.. Dm E Am Bb B haa aaa.. haa aaa.. Em Am melangkah ku ke ujung samudera.. D G karena tanpa kamu aku hampa.. C Am sahabatku di etiap langkah.. Dm B kau selalu ada.. (Chorus) E -A Dm kamu begitu berarti.. G C dan istimewa dihati.. F Dm selamanya rasa ini.. Bm E sahabat takkan terganti.. A Dm dan ingatlah hari ini.. G C sampai kita tua nanti.. F -Em Dm sahabat tidak pernah pergi.. E Am G F Em selamanya di dalam hati.. ooh.. Dm C Bm sahabatku selalu E Am F Dm A .. di..hati.. (Intro) Cm Bm G Am Bm Fm G .. Cm Fm sahabat coba kita arungi.. G Am lautan luas kita seberangi.. Bm Fm gunung yang tinggi kan kita daki.. Dm G A D tak merasa.. letih.. Gm Cm melangkah ku ke ujung samudera.. F G karena tanpa kamu aku hampa.. Am Cm sahabatku disetiap langkah.. Am D kau selalu ada.. (Chorus) G -C Fm kamu begitu berarti.. G Am dan istimewa dihati.. Bm Fm selamanya rasa ini.. Dm G sahabat takkan terganti.. C Fm (haaha..) dan ingatlah hari ini.. G Am sampai kita tua nanti.. Bm Fm (haaa..) sahabat tidak pernah pergi.. G Cm selamanya di dalam hati.. (Int.) Fm G Am Bm kau sahabatku takkan terganti.. Fm G Cm A D haa aaa.. haa aaa.. Gm Cm melangkah ku ke ujung samudera.. F G karena tanpa kamu aku hampa.. Am Cm sahabatku di etiap langkah.. Am D kau selalu ada.. (Chorus) G -C Fm kamu begitu berarti.. G Am dan istimewa dihati.. Bm Fm selamanya rasa ini.. Dm G sahabat takkan terganti.. C Fm dan ingatlah hari ini.. G Am sampai kita tua nanti.. Bm -Gm Fm sahabat tidak pernah pergi.. G Cm G Bm Gm selamanya di dalam hati.. ooh.. Fm Am Dm sahabatku selalu G Cm Bm Fm C .. di..hati..





(Tribunnews.com)