Jadwal Acara TV Hari Ini, Kamis 18 November 2021: Acara Indonesia Next Top Model Cycle 2 di NET TV

Di NET TV, akan tayang drakor Beautiful Gong Shim dan What's Wrong with Secretary Kim. Dilanjutkan Indonesia Next Top Model Cycle 2 pukul 19.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans7, NET TV, dan Indosiar dalam artikel ini.

Sejumlah tayangan menarik akan disajikan oleh televisi nasional hari ini, Kamis (18/11/2021).

Tayangan Kejebak Kawin dan Tukang Ojek Pengkolan di RCTI.

Sementara itu di NET TV, akan tayang drama Korea Beautiful Gong Shim dan What's Wrong with Secretary Kim.

Dilanjutkan Indonesia Next Top Model Cycle 2 pukul 19.00 WIB.

Di TRANS TV ada film The November Man pukul 21.30 WIB dan Underworld 3: Rise Of The Lycans pukul 23.30 WIB.

Baca juga: 5 Tahun Absen, Ratu Felisha Senang Kembali Main Film Layar Lebar

Baca juga: Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Tayang di Bioskop 2 Desember

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

RCTI

04:45 - 05:30 WIB Seputar iNews Pagi

05:30 - 06:15 WIB Sergap