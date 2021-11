Sinopsis Film The November Man, Aksi Pierce Brosnan, Mantan Agen CIA yang Menangani Misi Berbahaya

Poster Film The November Man - Ini sinopsis film The November Man, yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (18/11/2021) pukul 21.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The November Man, yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (18/11/2021) pukul 21.30 WIB.

The November Man merupakan film thriller aksi berdasarkan angsuran ketujuh dalam seri novel The November Man yang diterbitkan pada 1987, silam.

Film ini disutradarai oleh Roger Donaldson dan dirilis 27 Agustus 2014 di Amerika Serikat.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The November Man yang dikutip Tribunnews dari IMDb.

Sinopsis Film The November Man

Montenegro tahun 2008, agen CIA Peter Devereaux mengawasi seorang agen muda, David Mason.

Mason tidak mematuhi perintah Devereaux untuk tidak melakukan penembakan.

Lima tahun kemudian di Swiss, Peter telah pensiun dari CIA, dan sekarang membuka kedai kopi kecil.

Suatu hari, seorang karyawan mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pria sedang menunggu untuk berbicara dengannya.

Pria itu ternyata adalah John Hanley, bos lama Peters.