Sinopsis The November Man, Aksi Agen CIA Selamatkan Putri Presiden, Tayang Malam Ini di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film The November Man yang akan tayang malam ini di Trans TV pukul 21.30 WIB.

The November Man disutradarai oleh Roger Donalson dan dirilis pada tahun 2014 ini merupakan film bergenre aksi thriler.

Film yang dingkat dari novel There Are No Spies karya Bill Granger berdurasi 108 menit dan dibintangi oleh Pierce Brosnan, Luke Bracey dan Olga Kurylenko.

The November Man menceritakan tentang aksi agen CIA menyelamatkan putri Presiden Rusia.

Sinopsis

Peter Devereaux yang merupakan pensiunan agen CIA dikunjungi oleh mantan pimpinannya John Hanley.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meyakinkannya memata-matai agen Natalia Ulanova dari Rusia.

Natalia adalah asisten kandidat Rusia untuk Presiden Arkady Federov dan telah mengumpulkan bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh kandidat tersebut selama Perang Chech.

John Hanley juga meminta Peter untuk membantunya dalam misi tersebut.

Namun, selama operasi tersebut, kepala CIA Perry Weinstein yakin bahwa Natalia telah ditangkap oleh Rusia.