Chord Gitar Cinta Terpendam - Tri Suaka feat Jalil: Oh Tuhan, Berikanku Kesempatan Sekali Lagi

(Intro) Am Dm E

Am Dm E

Am Dm E

Am Dm E

Am Dm

berapa lama aku memikirkanmu

G

wahai dinda.. yang dulu

C F

hanya ku anggap sebagai teman..

Dm

namun bibit-bibit cinta

E

begitu saja muncul di pikiranku

Am Dm

setelah.. dia meninggalkanmu

G C

ku kembali.. menghiasi dengan

F

mimpi-mimpi yang kau rangkai indah

Dm E

bawalah jauh.. ke alam cinta..

(Chorus)

Am

Oh Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am

Oh Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am Dm E Am Dm E

Oh Tuhan.. wooho..

Am Dm

setelah.. dia meninggalkanmu

G C

ku kembali.. menghiasi dengan

F

mimpi-mimpi yang kau rangkai indah

Dm E

bawalah jauh.. ke alam cinta..

(Chorus)

Am

Oh Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am

Oh Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am

Wow Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am

Wow wow Tuhan..

Dm G

berikan ku kesempatan sekali lagi

C

untuk mengungkapkan

F

rasa yang dulu ku pendam

Dm E

apakah mungkin.. akan terungkap..

Am Dm E Am Dm E

Oh Tuhan.. dududu..dudu..

Am Dm E Am Dm E

Oh Tuhan.. dududu..dudu..

