Chord Gitar dan Lirik Lagu Cobalah Mengerti - Peterpan: Cobalah Mengerti Semua Ini Mencari Arti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cobalah Mengerti dari Peterpan, serta video klipnya.

Lagu Cobalah Mengerti dari Peterpan dirilis pada 2007 silam.

Video klip lagu tersebut diunggah di YouTube Musica Studio's.

Chord gitar dan lirik lagu Cobalah Mengerti - Peterpan :

Intro : C Am F Dm G



Am G

Aku tak kan pernah berhenti

C

Akan terus memahami

Em

Masih terus berfikir

Am

Bila harus memaksa

G

Atau berdarah untukmu

C

Apapun itu asalkan

F

Mencoba menerimaku



Am G

Dan kamu hanya perlu terima

C

Dan tak harus memahami

Em

Dan tak harus berfikir

Am

Hanya perlu mengerti

G

Aku bernafas untukmu

C

Jadi tetaplah di sini

F

Dan mulai menerimaku



Reff

C

Cobalah mengerti

F Am

Semua ini mencari arti

G

Selamanya takkan berhenti

C

Inginkan rasakan

F Am

Rindu ini menjadi satu

G

Biar waktu yang memisahkan



Int. C F G Am G F



Am G

Dan kamu hanya perlu terima

C

Dan tak harus memahami

Em

Dan tak harus berfikir

Am

Hanya perlu mengerti

G

Aku bernafas untukmu

C

Jadi tetaplah di sini

F

Dan mulai menerimaku



Kembali ke Reff



Int. Am F C Em Dm G



Kembali ke Reff



C

Cobalah mengerti

F Am

Semua ini mencari arti

G

Selamanya takkan berhenti



C F Am

hooouooo hoooouoo

G

Selamanya takkan berhenti



Outro : Am F G C

Video Klip :

