Nirina Zubir Walk Out Saat Diwawancara Soal Penipuan ART, Tuntut Permintaan Maaf Stasiun TV Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nirina Zubir walk out dari program acara di salah satu staisun TV saat melakukan sesi wawancara.

"Sumpah kecewa banget sama TV One. Na ga ngerti maksud Nirina Ena udah memberikan waktu Nirina banyak untuk TV One dari jam 05.30 WIB pagi ini untuk memberikan wawancara dan juga semua pikiran Nirina dan juga pengalaman Nirina untuk Nirina bagi di TV One," ucap Nirina lewat Instagram Story-nya, dikutip Tribunnews, Jumat (19/11/2021).

Nirina mengatakan sebelumnya ia diberitahu akan mengisi acara dialog dengan petugas dari BPN Jakarta Barat.

Namun nyatanya, saat siaran langsung wawancara Nirina dipertemukan dengan seseorang yang diakui sebagai kuasa hukum dari mantan ART-nya, Riri Khasmita.

"Pas tadi Nirina dari pagi loh dari jam 05.30 sampai detik ini, Nirina belum selesai melakukan wawancara tapi apa yang terjadi TV One menjebak Nirina," ujar Nirina.

"Tapi malah live bersama seseorang yang adalah mengaku kuasa hukum tersangka Riri Khasmita yang kita ketahui bukan dia, kalaupun dia itu lawyer baru," jelasnya lagi.

Tangkap layar instastory Nirina Zubir. Nirina Zubir Walk Out Saat Diwawancara Soal Penipuan ART, Tuntut Permintaan Maaf Stasiun TV Ini

Menurut Nirina, orang tersebut hanyalah nyari panggung. Maka itu dirinya sangat kesal, terlebih Nirina merasa TV yang mengundangnya ke acara itu tidak sesuai kesepakatan.

"Come on banyak pasti lawyer-lawyer pada saaat seperti ini bermunculan, tapi masa dikasih sih panggung sama TV One," ungkap Nirina.

Atas kejadian ini, Nirina Zubir menunggu pernyataan maaf dari stasiun TV tersebut.